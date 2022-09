Die Bundesregierung entscheidet über das Bürgergeld. Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Hartz IV wird abgelöst Bürgergeld soll Menschen auf Arbeitssuche unterstützen Von dpa | 14.09.2022, 14:33 Uhr

Wer keine Arbeit hat, verdient in der Regel kein Geld. Häufig hilft der Staat dann arbeitslosen Menschen in Deutschland. So können sie sich und ihre Familien versorgen. Dafür soll nun das Bürgergeld kommen.