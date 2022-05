Harry Styles hat einen Auftritt unterbrochen, weil es einem Fan schlecht ging. FOTO: Lloyd Wakefield Promis - mit KiWi-Quiz Harry Styles stoppt Konzert wegen Fan Von dpa | 25.05.2022, 12:55 Uhr

Ein Fan ist in Not - da reagiert der Popstar sofort. Hier liest du, was passiert ist - und kannst dein Harry-Styles-Wissen testen.