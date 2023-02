Es geht um den berühmten Zauberer Harry Potter und seinen Sohn Albus. Eine gekürzte Version des Theaterstücks hat am Sonntagabend in Hamburg Premiere gefeiert. Zuvor bestand das Stück aus zwei Teilen. Viele Menschen haben es sich über zwei Tage angeschaut oder an einem Tag sehr lange im Theater gesessen.



Die Aufführung ist jetzt fast zwei Stunden kürzer und günstiger, denn man braucht nur noch ein Ticket. Was trotzdem übrig geblieben ist: ganz viel Magie!