Verkleidet in Hamburg Harry-Potter-Fans knacken Weltrekord Von dpa | 27.08.2023, 12:25 Uhr | Update vor 2 Std. Harry-Potter-Fan Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Um bei diesem Weltrekord mitzuwirken, waren drei Dinge unverzichtbar: ein schwarzer Umhang, eine runde Brille auf der Nase und eine markante Narbe auf der Stirn. Schließlich gehört das zu einer Verkleidung als Harry Potter dazu. Insgesamt 1758 Fans des Zauberlehrlings knackten so gekleidet am Samstag in der Stadt Hamburg einen Weltrekord. Für den Rekord mussten mehr als 997 verkleidete Menschen zusammenkommen.