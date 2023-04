Universal Studios Foto: Damian Dovarganes/AP/dpa up-down up-down Zauberschüler-Abenteuer im Stream „Harry Potter“ als Serie angekündigt Von dpa | 13.04.2023, 10:39 Uhr

An echten Bahnhöfen gibt es kein Gleis 9¾. Trotzdem ist es weltberühmt, denn es führt in die magische Zauberwelt von „Harry Potter“. Das ist der Name der erfolgreichsten Buchreihe der Welt.