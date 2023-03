In wenigen Sekunden kann sich im Straßenverkehr viel ändern. Aus diesem Grund ist es auch verboten, beim Fahren das Handy in die Hand zu nehmen. Ist der Mensch am Lenkrad abgelenkt, kann es gefährlich werden und sogar zu einem Unfall kommen. Doch viele Autofahrer machen das trotzdem.

Wer mit dem Handy erwischt wird, muss eine Strafe zahlen. Damit die Polizei so einen Verstoß beweisen kann, setzt sie nun Handy-Blitzer ein: Das sind spezielle Kameras mit einem Computerprogramm extra zum Erkennen des Handys oder der typischen Handbewegung dazu.

Polizisten schauen sich die Fotos an, um eindeutig festzustellen, ob jemand sein Handy benutzt hat. Die Technik ist noch neu. In der Stadt Trier haben sich aber einige Leute beschwert: Sie waren erwischt worden und sollten Geld bezahlen. Sie meinten aber, für die Nutzung der Technik fehlt das Recht. Doch der Richter entschied, dass diese Bußgeldbescheide erst mal gültig bleiben.