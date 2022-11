Haie Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Ergebnis der Cites-Konferenz Haie bekommen mehr Schutz Von dpa | 27.11.2022, 13:56 Uhr

Haie und Rochen leben in den Meeren überall auf der Welt. Sie haben wichtige Aufgaben in der Natur. Zum Beispiel verteilen sie auf ihren Wegen Nährstoffe. Sie sorgen auch dafür, dass verschiedene Arten in einem guten Gleichgewicht leben können, etwa indem sie kranke Tiere fressen.