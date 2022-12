Razzia Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Razzia gegen Reichsbürger Häuser durchsucht und Verdächtige festgenommen Von dpa | 07.12.2022, 16:49 Uhr

Sie durchsuchten mehr als hundert Wohnungen und nahmen Verdächtige fest. Am Mittwochmorgen stand für etwa 3000 Polizistinnen und Polizisten in Deutschland ein großer Einsatz an. Den Festgenommenen wird etwa vorgeworfen, dass sie die deutsche Regierung stürzen und einen neuen Staat ausrufen wollten.