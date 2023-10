Die landete in Hessen auf dem zweiten Platz und in Bayern auf dem Dritten. In Hessen war es sogar das bisher höchste Ergebnis bei Landtagswahlen in einem Bundesland im Westen Deutschlands.



Der Erfolg der AfD macht vielen Leuten in der Politik Sorgen. Denn die Partei vertritt Ideen, die viele andere Menschen stark ablehnen. Eine Behörde beobachtet die Partei deswegen sogar und untersucht, ob sie rechtsextrem ist. Mit Rechtsextrem ist gemeint: Leute glauben, dass Menschen zum Beispiel aus anderen Ländern weniger wert sind. Einige Rechtsextremisten attackieren sogar Flüchtlinge und Menschen, die Flüchtlingen helfen.



Fachleute glauben, dass die AfD gerade so erfolgreich ist, weil Menschen mit der Politik der Bundesregierung sehr unzufrieden sind. „In diesem Wahlergebnis liegt auch eine Botschaft für uns“, sagte ein Politiker der Partei SPD. Die landete in beiden Bundesländern ziemlich weit hinten, führt aber die deutsche Regierung an.