In Deutschland erwartet die große Mehrheit der jungen Menschen Gutes von der eigenen Zukunft. Das hat eine Umfrage ergeben unter 14-Jährigen bis 21-Jährigen. Sie waren gefragt worden, was sie von dieser Aussage halten: „Ich glaube, ich habe eine gute Zukunft“. Darauf antworten die meisten, dass sie voll und ganz zustimmen oder eher zustimmen. Nur sehr wenige glauben nicht an eine gute Zukunft für sich.



Bei einem Thema war der Gedanke an die Zukunft aber nicht so gut. Viele Jugendliche sind der Meinung, dass die Chancen auf eine gute Bildung nicht fair und gleich verteilt sind. Dagegen ist der Blick auf den Beruf später besser. Eine große Mehrheit nannte die eigenen Aussichten positiv.