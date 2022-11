Eigentlich wollte die Regierung mit den Bundesländern ein Ticket für 49 Euro im Monat zu Jahresbeginn möglich machen. Doch am Dienstag hieß es beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Die Fahrkarte für den Nahverkehr in Deutschland kommt erst im Mai. Die Begründung lautet: Weil das Ticket an so vielen Orten gelten soll und dann überall gekauft werden kann, brauche es noch viel Vorbereitung.