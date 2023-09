Gucki hilft in der Landwirtschaft. Das ist eine Art Fernglas, aber ohne Vergrößerungsgläser. Mit dem Gucki schaut man auf einen Apfelbaum und zählt die Äpfel daran. Das macht man aber nur mit einigen Bäumen, nicht mit allen. Sonst wäre es viel zu viel Arbeit.

Als nächstes kommt es darauf an, einige Bäume zum Zählen geschickt auszusuchen. Dann liefert der Gucki Ergebnisse, mit denen man die gesamte Ernte super schätzen kann.

Äpfel kosten jedes Jahr unterschiedlich viel

Für die Bauern ist das praktisch. Denn je nach Menge der Ernte sind die Preise für Äpfel von Jahr zu Jahr unterschiedlich. So wissen sie früher, wie viel sie verdienen.

Manfred Büchele schaut durch den Gucki, um Äpfel an einem Baum zu zählen. Foto: Felix Kästle/dpa

Erfunden wurde der Gucki in Bavendorf am Bodensee. Längst aber nutzen ihn auch Apfelhöfe in anderen Gegenden.