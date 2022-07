Diese Berge liegen in den Alpen in der Schweiz. Foto: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet FOTO: Peter Schneider up-down up-down Alpen Grüne Wiesen vor weißem Schnee Von dpa | 03.07.2022, 14:21 Uhr

Im Sommer über grüne Wiesen wandern und dabei auf Schnee blicken, wo geht das denn? Zum Beispiel in den Alpen. Dort liegt auf Bergen in höheren Lagen Schnee. Das sieht besonders im Sommer schön aus, wenn die Bergwiesen sattgrün leuchten. Die Berge auf dem Foto liegen in unserem Nachbarland Schweiz.