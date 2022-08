Leider wird man sie dann nicht mit Zauberei los, wenn sie das Wasser zu sehr überwuchern. Stattdessen hatten am Dienstag Gärtner damit viel Arbeit. Aus einem großen Wasserbecken in einem Schlossgarten in der Stadt Potsdam holten sie mit großen Mistgabeln Algen heraus. Dafür standen sie sogar mitten im Wasser.

Übrigens: Nixenkraut und Wasserpest zählen zu den Froschbissgewächsen. Das klingt doch wie eine Zutat für einen geheimnisvollen Zaubertrank.