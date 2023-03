Protest Foto: Unbekannt/EXTINCTION REBELLION ÖSTERREICH/dpa up-down up-down Aktion für mehr Klimaschutz Grünes Wasser aus Protest Von dpa | 26.03.2023, 14:57 Uhr

Ein komplett grüner Fluss: So ein Bild hast du vielleicht schon mal vom Feiertag St. Patrick's Day in Irland oder den USA gesehen. Zur Feier des Tages wird dort das Wasser in der Nationalfarbe der Irinnen und Iren gefärbt. In der Stadt Wien im Land Österreich aber bekam das Wasser im Donaukanal aus einem anderen Grund eine grüne Farbe: aus Protest.