Wer an den Feiertagen zwischendurch an die frische Luft will, braucht wohl eine Regenjacke. Die könnte wichtiger sein als etwa Mütze, Schal und Handschuhe. Denn Wetter-Fachleute sagen voraus: An Heiligabend ist es meistens wolkig, an vielen Orten regnet es immer mal wieder.