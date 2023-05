Wirbelsturm Foto: Uncredited/AP/dpa up-down up-down Zyklon in Asien Große Zerstörung nach Wirbelsturm Von dpa | 15.05.2023, 15:46 Uhr

Hunderttausende Menschen waren schon in Sicherheit gebracht worden, als der Wirbelsturm auf Land traf. Das rettete wohl sehr, sehr vielen Leuten in den Ländern Myanmar und Bangladesch am Sonntag das Leben. Denn der Zyklon mit dem Namen Mocha war der heftigste Wirbelsturm, den die Region in Asien seit mehr als zehn Jahren erlebt hat.