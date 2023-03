Zirkus-Manege Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Circus Krone Große Träume in der Zirkus-Manege Von dpa | 22.03.2023, 12:38 Uhr

Den ganzen Tag mit Tieren zusammen sein, Kunststücke einstudieren und diese auf einer Bühne vor großem Publikum präsentieren: So sieht der Alltag von vielen Menschen aus, die in einem Zirkus arbeiten. Auch der Gewinner der letzten „Let's Dance“-Staffel, René Casselly, arbeitet in einem Zirkus. Derzeit hat er eine Show im berühmten Circus Krone. Dabei reitet er auf Pferden und führt sie durch die Manege.