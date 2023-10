An einigen Stellen soll sich das trotzdem erst mal ändern. Das hat die deutsche Ministerin Nancy Faeser am Montag angekündigt. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz möchte sie wieder Kontrollstellen einrichten, so wie schon seit einiger Zeit an der österreichischen Grenze.



Diese Kontrollen sollen Leute aufspüren, die ohne Erlaubnis nach Deutschland kommen wollen. In den vergangenen Monaten waren das Zehntausende. Es sind vor allem Geflüchtete, die aber schon vorher in sicheren Ländern waren.



In Deutschland meinen eine Menge Leute, wir können die vielen Migranten nicht mehr alle unterbringen und versorgen. Die Ministerin sagt: Kontrollen sollen auch helfen, Kriminelle zu erwischen, die Menschen verbotenerweise über die Grenze bringen.