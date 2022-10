Diese Inschrift an der Wand ist mehr als 500 Jahre alt und von einem Ritter. Archivfoto: Shai Halevy/Israelische Altertumsbehörde/dpa up-down up-down Graffiti in Jerusalem Kritzelei von einem Ritter entdeckt Von dpa | 20.10.2022, 12:55 Uhr | Update vor 59 Min.

Woran denkst du beim Wort Graffiti? An bunte Sprühbilder auf Hauswänden oder vielleicht auch an Kritzeleien auf dem Schulklo? Aber hättest du gedacht, dass es Graffitis schon ewig lange gibt? Schon in der Antike hinterließen Menschen freche Sätze oder Zeichnungen an Wänden.