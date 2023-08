Amazonas Regenwald Goldgräber stoppen für die Bäume Von dpa | 04.08.2023, 15:09 Uhr | Update vor 8 Min. Goldgräber Foto: Valentina Ricardo/Greenpeace/dpa up-down up-down

Wenn die Goldgräber kommen, leidet der Regenwald im Amazonas. Denn um das Gold in Flüssen und im Boden zu finden, holzen sie rücksichtslos Bäume ab. Das ist einer von mehreren Gründen, warum dieses eigentlich riesige Waldgebiet in Südamerika immer kleiner wird. Das wiederum ist eine Gefahr für das Klima in der ganzen Welt.