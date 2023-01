Glücksbringer Foto: ---/kyodo/dpa up-down up-down Japanisches Fest Glücksbringer sollen Geister vertreiben Von dpa | 22.01.2023, 11:53 Uhr

Ein wenig sehen sie aus wie winzige Luftballons. Doch die bunten Kügelchen steigen im Land Japan nicht in die Luft. Sie werden stattdessen an Zweigen befestigt. Diese Dekoration soll den Menschen in Japan Glück bringen.