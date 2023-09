Wie es um die Menschenrechte steht, schaut sich eine Organisation der Vereinten Nationen regelmäßig an. Sie nennt sich auch der Menschenrechtsrat. Der besteht aus vielen verschiedenen Ländern und trifft sich seit Montag wieder im Land Schweiz.



Dort sagte der Chef der Organisation, dass er etwa in Russland und China Gefahren für die Menschenrechte sehe. In Russland etwa würden Menschen, die den Krieg gegen die Ukraine kritisierten, unterdrückt. Außerdem kritisierte er, dass unter anderem auf dem Kontinent Europa viele Menschen obdachlos seien, also kein Zuhause hätten.