Schulen und Hitzefrei Gleich heiß für alle

BeWann ist es zu heiß für Matheaufgaben oder ein Diktat? Auf diese Frage gibt es in Deutschland sehr unterschiedliche Antworten. Im Bundesland Baden-Württemberg etwa gilt: Ist es um 11 Uhr schon mindestens 25 Grad Celsius warm, heißt es für die Schulen Hitzefrei. In Nordrhein-Westfalen gelten 27 Grad Raumtemperatur, um den Unterricht zu beenden. In Bayern entscheidet jede Schulleitung selbst, wann Hitzefrei ist.