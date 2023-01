Gläubige Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa up-down up-down Rituelles Bad im Fluss Gläubige waschen ihre Sünden ab Von dpa | 06.01.2023, 16:46 Uhr

Aus dem ganz Land Indien reisen Hunderttausende gläubige Hindus gerade an einen Ort. Dort wollen sie in die Fluten eintauchen und beten. Denn an dem Ort fließen zwei wichtige Flüsse zusammen, Ganges und Jamuna. Außerdem soll dort auch noch der mystische Fluss Saraswati entspringen.