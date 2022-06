In einem Schloss in den Bergen trafen sich unter anderem die Chefs von sieben Ländern. Foto: Michael Kappeler/dpa

Viele Menschen auf der ganzen Welt schauen gerade, was in einem kleinen Ort im Bundesland Bayern passiert. Dort treffen sich von Sonntag bis Dienstag einige Politikerinnen und Politiker, um wichtige Themen zu besprechen. Es geht etwa um den Krieg in der Ukraine und um den Klimawandel. Das Ganze ist ein G7-Gipfeltreffen. Hier erfährst du, was gerade passiert.

Was bedeutet G7-Gipfeltreffen? In einem Schloss in den Bergen trafen sich unter anderem die Chefs von sieben Ländern. Foto: Sven Hoppe/dpa Es heißt nicht Gipfeltreffen, weil sich die Politikerinnen und Politiker in den bayerischen Bergen treffen. Das könnten sie auch überall sonst. Mit G7-Gipfeltreffen ist gemeint, dass die führenden Politikerinnen und Politiker aus sieben Ländern zusammenkommen. Diese Gruppe nennt sich G7. Mit dabei sind unser Bundeskanzler Olaf Scholz und auch der Präsident der USA, Joe Biden. Außerdem machen Justin Trudeau aus Kanada, Mario Draghi aus Italien, Emmanuel Macron aus Frankreich, Boris Johnson aus Großbritannien und Fumio Kishida aus Japan mit. Zusätzlich sind Vertreter der Europäischen Union dabei. Wo findet es statt? Die Politiker und alle andere bei dem Treffen brauchen viel Sicherheit. Denn nicht alle finden die G7 und ihre Entscheidungen gut, etwa zum Klimaschutz. Viele Menschen protestieren dagegen. Darunter sind oft auch einige Randalierer. Für das Treffen wurde deshalb ein abgeschiedener Ort gewählt: Schloss Elmau. Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Schon einmal diente es im Jahr 2015 als Treffpunkt für ein G7-Treffen. Denn das Treffen wird einmal im Jahr bei einem der Mitgliedsländer durchgeführt. Das Schloss liegt in den bayerischen Alpen auf einer Höhe von etwa 1000 Metern. Rund um das G7 Treffen werden Tausende Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Teilweise wohnen sie für die Zeit des Treffens in Hütten in den Bergen rund um das Schloss.