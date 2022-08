Gummienten schwimmen um die Wette. Foto: Michael Matthey/dpa FOTO: Michael Matthey up-down up-down Wettbewerbe Gib Gummi, Ente! Von dpa | 14.08.2022, 13:25 Uhr

In einer Badewanne würde es etwas eng werden, wenn jemand versucht, dort 5000 Gummienten hineinzukippen. Im Maschsee in Hannover ist dagegen genügend Platz. Am Samstag wurden dort so viele Badeenten für ein Wettschwimmen ins Wasser gelassen.