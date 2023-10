Unwetter an der Ostsee Gewaltiger Sturm zerstört Boote und Deiche Von dpa | 22.10.2023, 12:53 Uhr | Update vor 28 Min. Sturmflut Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down

Dieses Chaos aufzuräumen, wird einige Zeit dauern. Ein Sturm hat an der Ostseeküste viel Schaden angerichtet: Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll, Deiche brachen. In den Häfen drückte der Wind sogar Boote zusammen oder schubste sie an Land. Viele Boote gingen auch unter.