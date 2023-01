Gewalt Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa up-down up-down Treffen in Berlin Gewalt bei Jugendlichen Von dpa | 11.01.2023, 16:29 Uhr

Der Start ins neue Jahr ist in manchen Städten in Deutschland ziemlich aggressiv verlaufen, zum Beispiel in Berlin. Dort setzten einige Menschen Böller als Waffen ein und griffen Feuerwehr, Polizei und Rettungshelfer während deren Einsätzen an. Viele wurden dabei verletzt. Die Angreifer waren oft noch sehr jung.