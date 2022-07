Doch die Wissenschaft interessiert sich für Roggen, auch wegen des Klimawandels. Wenn es in Zukunft weniger regnet und heißer wird, könnte Roggen leichter anzubauen sein als etwa Weizen. In der Stadt Halle gibt es ein Feld, auf dem schon seit langer Zeit Roggen angebaut wird, aber in verschiedenen Abschnitten und unter verschiedenen Bedingungen. Zum Beispiel werden auf den Abschnitten verschiedenen Düngemitteln verwendet, oder gar keine. So können Forschende sehen, womit der Roggen wie gut wächst.