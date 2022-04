Gesunde Ernährung sollte abwechslungsreich sein. Dann darf man zwischendurch auch mal etwas naschen. FOTO: Fabian Sommer Ernährung Machen Kalorien uns dick? Von dpa | 26.04.2022, 14:34 Uhr

Seit April stehen auf Speisekarten größerer Restaurants in England Kalorienangaben. Dies soll Gästen zeigen, wie viel Energie sie aufnehmen. Doch worauf kommt es bei gesunder Ernährung wirklich an? Und was sind eigentlich Kalorien?