In den kommenden Wochen werden diese 84 Menschen an vielen Orten zu sehen sein. Zum Beispiel im Fernsehen, in der Zeitung, in sozialen Medien oder auf Plakaten. Auch im Radio werden sie sprechen. Sie wollen andere Leute davon überzeugen, auch wieder mehr aufeinander Rücksicht zu nehmen und dem Coronavirus weniger Chancen zu bieten.



Derzeit stecken sich wieder sehr viele Menschen mit dem Virus an, und es werden von Woche zu Woche mehr. „Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine Gute“, sagte der Gesundheitsminister. Deswegen sei es wichtig, dass bald wieder mehr Masken-Regeln eingeführt werden. Ob das passiert, entscheiden die einzelnen Bundesländer.



Der Minister erklärte, dass es noch immer wichtig sei, sich möglichst nicht anzustecken. Denn einige Leute bleiben auch Wochen und Monate nach der Coronaerkrankung weiter krank. Das nennt man Long Covid. Diesen Menschen soll bald besser geholfen werden, versprach er. „Wir werden jetzt eine deutlich bessere Erforschung der Krankheit hinbekommen.“