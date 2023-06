Apotheken Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Gesundheit Geschlossene Apotheken Von dpa | 12.06.2023, 12:36 Uhr

Wer am Mittwoch in eine Apotheke gehen will, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Denn die Apothekerinnen und Apotheker sind sauer und wollen an dem Tag nicht öffnen. Sie fordern mehr Geld. Dabei geht es um Medikamente, für die Menschen ein Rezept vom Arzt brauchen. Gibt eine Apotheke so ein Medikament heraus, bekommt sie dafür 8,35 Euro. Das sei aber zu wenig, sagen die Apotheken. Sie wünschen sich 12 Euro dafür.