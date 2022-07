Beim Rutenfest stellen Kinder auch Sagen nach, etwa die von den sieben Schwaben. Foto: Stefan Puchner/dpa FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Brauchtum Geschichten aus der Geschichte nachspielen Von dpa | 25.07.2022, 15:48 Uhr

Kostüme an und raus auf die Straße! Was auf den ersten Blick vielleicht wie Karneval aussieht, ist das Rutenfest in der Stadt Ravensburg. Jedes Jahr kurz vor den Sommerferien in Baden-Württemberg ziehen dabei Tausende Kinder und Erwachsene durch die Stadt. Auch am Montag war das so, begleitet von viel Musik.