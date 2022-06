Von den Funden nehmen sie Proben. Die kommen dann in Lösungsmittel. Dadurch werden kleinste Teilchen etwa aus dem Ton einer Scherbe herausgezogen. Die können von Flüssigkeiten stammen, die früher in dem Gefäß aufbewahrt wurden, zum Beispiel Parfüm. Das Gemisch muss dann schnell gedreht werden. So können die Tonreste der Scherbe von den kleinsten Teilchen getrennt werden. Und diese können die Forschenden im Labor später analysieren.