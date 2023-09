Freizeitaktivitäten Gerne im Internet surfen Von dpa | 05.09.2023, 16:41 Uhr | Update vor 1 Std. Internet Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Ob Nachrichten verschicken, durch Instagram scrollen oder Serien schauen: Die Menschen in Deutschland verbringen ihre Freizeit besonders gerne im Internet. Das teilten Fachleute am Dienstag mit. Von 100 Befragten gaben 97 an, wenigstens einmal pro Woche im Netz zu surfen.