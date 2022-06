Abba Tijani ist ein wichtiger Vertreter aus Nigeria. Er kam nach Deutschland, um über die sogenannten Benin-Bronzen zu sprechen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa FOTO: Bernd Weißbrod up-down up-down Kunstwerke Geraubte Schätze zurückgeben Von dpa | 29.06.2022, 18:54 Uhr

Denken wir uns Hunderte Jahre zurück, in ein fernes Königreich in Afrika: Benin. Der König war ein mächtiger Herrscher. Sein Palast wurde geschmückt von Tausenden von Metalltafeln und Skulpturen. Doch im Jahr 1897 kamen Eroberer und raubten diese Bronze-Schätze. Sie verkauften die sogenannten Benin-Bronzen in alle Welt.