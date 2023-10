Pflanzenexperten nennen sie auch Panzerbeere. Mit Beere ist eben der große orange Ball gemeint. Kürbisse wachsen auf dem Boden und haben ein flaches, aber ausgedehntes Wurzelwerk. Jetzt ist für sie Erntezeit.



Je nach Art eignen sich Kürbisse für viele verschiedene Gerichte, etwa Suppen oder Aufläufe. Manche Menschen nutzen sie auch als Deko. Zu Halloween kann man in die großen Kürbisse ein gruseliges Gesicht schnitzen und so in eine Laterne verwandeln.