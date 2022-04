April Sampson-Kelly hat prima Tricks im Garten drauf. FOTO: Michelle Ostwald Garten Bananen, Limetten, Kräuter und Gemüse für die ganze Familie Von dpa | 19.04.2022, 14:24 Uhr | Update vor 5 Std.

Permakultur statt Kunstdünger: So baut April Sampson-Kelly aus Australien ihre eigenen Lebensmittel an. Rund 200 verschiedene Pflanzen unterstützen sich dabei gegenseitig beim Wachstum. Das kannst du auch bei uns in Deutschland machen.