Grund dafür ist der dortige Krieg. Sämtliche Energiezentralen seien von Russland beschädigt oder zerstört worden, erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoschalte weiter. Das ist schlimm, denn der Winter in der Ukraine ist besonders kalt. Schnelle Hilfe ist also nötig. Um über diese Hilfe zu sprechen, trafen sich am Dienstag in der Stadt Paris Vertreterinnen und Vertreter von rund 70 Staaten und internationalen Organisationen.



Dabei beschlossen sie unter anderem, ein großes Lager für Hilfsgüter einzurichten. Das Lager soll noch diese Woche in unserem Nachbarland Polen entstehen. Von dort aus können dann die Hilfsgüter wie etwa Generatoren in die Ukraine weitertransportiert werden.