Politikerinnen und Politiker stellen sich ans Pult und schimpfen viel. Sie beschuldigen sich gegenseitig, keine gute Arbeit zu machen. Das konnte man am Mittwoch erleben: Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag stritten in der sogenannten Generaldebatte. Darin ging es um die Politik der Regierung.

Darum wird gestritten

In so einer Debatte geht es gerne mal lauter zu. „Das liegt daran, weil dabei besonders viele Leute zuhören und die Politiker die Bühne nutzen“, erklärt Ansgar Kemmann. Er ist ein Fachmann im Debattieren. Er findet: Mit Streiten kann man gemeinsam Lösungen für Probleme finden.

Zum Streiten gehört auch Zuhören

In einer Debatte gehe es weniger um den großen Auftritt. „Wichtiger ist, etwas beizutragen, das auch weiterführt.“ Das gilt nicht nur im Bundestag. Sondern zum Beispiel auch im Unterricht, wenn jemand etwas Unpassendes sagt. Oder wiederholt, was schon jemand anderes gesagt hat. Das bringt ein Gespräch dann nicht voran. „Darum muss man beim Streiten vor allem genau zuhören können“, sagt der Experte.

Regeln für das Streiten

Zu Beginn sollte jeder eine klare Aussage machen. Dann hört man sich die Wünsche und Gedanken der anderen an. So hält man unterschiedliche Meinungen aus. Danach kann man verhandeln. Dabei findet man heraus, wie sich alle auf ein Ziel einigen können.

„Beim Streiten und Verhandeln muss sich jeder an gewisse Regeln halten“, sagt Ansgar Kemmann. Zum Beispiel sollte man nur eine begrenzte Zeit sprechen. So können auch die anderen zu Wort kommen. Dabei sollte man sich nicht gegenseitig unterbrechen. Andere Regeln sind: sachlich bleiben und keine persönlichen Angriffe. Das passt in der Politik genauso wie in der Schule.