Fichtenbaum Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Bericht über Bäume Gemischte Wälder kommen besser klar Von dpa | 21.03.2023, 15:37 Uhr

Vielen Bäumen in deutschen Wäldern geht es nicht gut. Besonders betroffen sind zum Beispiel Fichten. „Das hängt viel mit den heißen und trockenen Sommern zusammen, also der Dürre, die wir in den letzten Jahren hatten und das macht den Bäumen Probleme und schwächt die Bäume“, sagt Michael Welling. Er ist Pressesprecher bei einem Institut, das unter anderem zu Bäumen und Wäldern forscht.