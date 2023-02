In einigen Zoos werden besondere Führungen angeboten. So etwa im Zoo der Stadt Duisburg. Dort gibt es am 19. Februar Führungen für Familien. Dabei wird erzählt, welche Formen von Liebes-Beziehungen es zwischen Tieren gibt.



Im Zeiss-Großplanetarium in der Stadt Berlin gibt es am Dienstag eine große Planeten-Show mit romantischen Liedern. In einem Planetarium kann mal viel über Planeten und Sterne lernen.



Die Stadt Neunkirchen lädt am Valentinstag zu einem Flashmob ein. Das ist ein Treffen, bei dem viele Menschen zusammen an einem Ort tanzen. Mitmachen darf jeder. Bei dem Flashmob am Dienstag wollen die Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen setzen.