Warnstreiks Gemeinsam für mehr Geld streiken Von dpa | 09.02.2023, 13:59 Uhr

Statt der Ankunftszeit für die nächste Straßenbahn hieß es am Donnerstagmorgen auf Anzeigetafeln in der Stadt Düsseldorf: „!!! Streik !!!“ Denn in der Stadt ließen Fahrerinnen und Fahrer von Bus und Bahn ihre Fahrzeuge stehen. Der Grund: Sie hatten sich einem Warnstreik angeschlossen. Zu dem hatten die Gewerkschaften Verdi und Komba aufgerufen - nicht nur in Düsseldorf, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen, in Hessen und in Berlin.