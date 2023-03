Verdi Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Warnstreik Gemeinsam für mehr Busse und Bahnen Von dpa | 03.03.2023, 15:53 Uhr

Busse und Straßenbahnen standen still. In mehreren Bundesländern streikten am Freitag Leute, die im öffentlichen Nahverkehr arbeiten. Der Grund für die Aktion: Die Beschäftigten finden, sie bekommen für Arbeit nicht genug bezahlt. Darüber verhandeln derzeit Vertreter der Beschäftigten und der Arbeitgeber.