Die Straßensperrung ist Teil eines Karnevalsbrauchs. Die Zöllner sind nicht echt, sondern nur verkleidet. Das eingesammelte Geld soll anschließend gespendet werden.



Aber warum standen die Zöllner ausgerechnet an dieser Stelle? Villingen-Schwenningen ist eine sogenannte Doppelstadt. In ihrer Mitte verlief früher mal die Grenze zwischen den Ländern Baden und Württemberg. Vor rund 50 Jahren schlossen sich beide Städte zusammen. Heute liegt die Doppelstadt im Bundesland Baden-Württemberg. Denn auch die beiden Länder hatten sich zuvor schon zusammengeschlossen. Der Ort ist also ziemlich besonders.