Spendendose Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Viele Spenden Geld für einen guten Zweck Von dpa | 01.02.2023, 15:38 Uhr

Wahnsinn! Mehr als fünf Milliarden Euro haben Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr für einen guten Zweck gespendet. Und das trotz der steigenden Energiepreise und anderer hoher Kosten. Besonders viele Spenden gingen an Menschen, die wegen des Kriegs in der Ukraine geflüchtet sind, wie Fachleute am Mittwoch mitteilten.