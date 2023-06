Um diese Familien zu unterstützen, gibt es verschiedene Angebote, zum Beispiel von den Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen etwa können sich unter anderem Familien mit niedrigem Einkommen für ein Förderprogramm anmelden. So können sie zum Beispiel ein paar Tage in eine Jugendherberge fahren und dort etwas anderes erleben als im Alltag. Das tut gut.



Fachleute wünschen sich, dass es mehr Geld für solche Angebote gibt. Denn bislang können nicht alle Familien unterstützt werden, die sich melden.