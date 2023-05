Gefunden wurde die Geldbörse gerade in einem Kino in der Stadt Hamm. Dort seien bei einem Umbau die Sitze ausgebaut worden, erklärte der Kinoleiter am Dienstag. Nicht nur Geld war in der Börse, sondern auch Pokémon-Sammelkarten und eine Pokémon-Figur. Außerdem fand sich dort ein Schwimmausweis eines Jungen mit dem Namen Daniel. Dieser hatte die Geldbörse vor 23 Jahren im Sitz des Kinos verloren.



Das Kino begab sich auf die Suche nach dem Besitzer. Schon bald war er gefunden! Der damalige Junge ist nun ein erwachsener Mann. Er soll seine blaue Geldbörse bald wieder bekommen. Und er ist kommende Woche zur Neueröffnung des Kinos eingeladen.