Sternsinger Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Sternsinger Geheimnisvolle Zeichen am Haus Von dpa | 28.12.2022, 16:26 Uhr

20*C+M+B+23: Diese Zeichen kannst du ab jetzt an vielen Haustüren sehen. Sie stammen von den Sternsingern. Bei der Aktion der Kirche gehen Mädchen und Jungen von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder in Not. Am Mittwoch wurde die Aktion eröffnet und die Kinder und Jugendlichen offiziell ausgesendet.